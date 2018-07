Show TV’nin kahkahası bol eğlenceli dizisi Meleklerin Aşkı, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyicilerine eğlenceli anlar yaşattı. Meleklerin Aşkı dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle AB’de 3,85 izlenme oranı (rating), 14,46 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3,84 izlenme oranı (rating), 13,56 izlenme payı (share), Total’de ise 4,84 izlenme oranı (rating), 17,31 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. Yayınlandığı ilk günden itibaren zirveden inmeyen dizi aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini her Perşembe Show TV ekranına taşıyor.

MELEKLERİN AŞKI #SEVDİĞİMİÇİN İLE SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU!

Meleklerin Aşkı’nın heyecanla beklenen dördüncü bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #sevdiğimiçin etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #sevdiğimiçin etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 9 saat 10 dakika, #meleklerinaşkı etiketi ise 2 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. “Meleklerin Aşkı”nın başrollerini Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın ve Toygan Avanoğlu paylaşıyor.

Meleklerin Aşkı’nın dün akşam ekrana gelen 5. bölümünde Yonca’dan gelen telefonla yıllardır aradığı annesinin izine ulaşan Yağmur, Melek’le birlikte annesinin adresine gitti fakat kimseyi bulamadı. Yağmur ve Melek, Alaçatı’da gönüllerince vakit geçirerek, birbirlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Fakat Rukiye’nin Nuri’yi kullanarak yaptığı plan her şeyi mahvetti. Kendine has yöntemiyle ikiliyi bir araya getirmeye çalışan Nuri, yanlışlıkla baygın haldeki Yağmur’u Melek’in odası yerine Mehtap’ın odasına bıraktı. Yağmur, Necmettin’in odayı basmasıyla kendini yine bir yanlış anlaşılmanın ortasında buldu. Yağmur’u yanlış anlayan Melek, Rukiye’nin her şeyi anlatmasıyla rahat bir nefes alsa da işler çığırından çıkmıştı. Mehtap’ın evi basan abisinin Yağmur’a silah doğrulttuğu final sahnesinde heyecan yükseldi.

MELEKLERİN AŞKI’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, Show TV'nin yeni dizisi "Meleklerin Aşkı"nın 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Melek, Yağmur’u Mehtap’ın abisinden kurtarmak için “Yağmur, Mehtap’a deliler gibi aşık!” yalanını söylerken, Rukiye duruma el koyuyor. Melike gelen icrayla deliye dönerken Melek, Yağmur ve Mehtap’ı kurtarmak için bir plan yapıyor. Yağmur’un başının yine büyük bir derde girdiği tanıtımda Melek’in neler yapacağı merakla bekleniyor

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 2 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Meleklerin Aşkı"nın 5. bölüm fragmanı;

