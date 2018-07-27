Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Melek, Yağmur’u Mehtap’ın abisinden kurtarmak için “Yağmur, Mehtap’a deliler gibi aşık!” yalanını söylerken, Rukiye duruma el koyuyor. Melike gelen icrayla deliye dönerken Melek, Yağmur ve Mehtap’ı kurtarmak için bir plan yapıyor. Yağmur’un başının yine büyük bir derde girdiği tanıtımda Melek’in neler yapacağı merakla bekleniyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

Meleklerin Aşkı 5. yeni bölüm fragmanı;

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 2 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

MELEKLERİN AŞKI 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MELEKLERİN AŞKI 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelen 4. bölümünde Yonca’dan gelen telefonla yıllardır aradığı annesinin izine ulaşan Yağmur, Melek’le birlikte annesinin adresine gitti fakat kimseyi bulamadı. Yağmur ve Melek, Alaçatı’da gönüllerince vakit geçirerek, birbirlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Fakat Rukiye’nin Nuri’yi kullanarak yaptığı plan her şeyi mahvetti. Kendine has yöntemiyle ikiliyi bir araya getirmeye çalışan Nuri, yanlışlıkla baygın haldeki Yağmur’u Melek’in odası yerine Mehtap’ın odasına bıraktı. Yağmur, Necmettin’in odayı basmasıyla kendini yine bir yanlış anlaşılmanın ortasında buldu. Yağmur’u yanlış anlayan Melek, Rukiye’nin her şeyi anlatmasıyla rahat bir nefes alsa da işler çığırından çıkmıştı. Mehtap’ın evi basan abisinin Yağmur’a silah doğrulttuğu final sahnesinde heyecan yükseldi.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

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