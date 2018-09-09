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AÇELYA AKKOYUN - 'MUKADDES'

Dizimiz başlıyor, neler düşünüyorsunuz?

Tabii ki çok mutluyum, çok sevdiğim ve inandığım bir kadroyla çalışmak büyük bir lüks ve büyük bir şans. İnsani ilişkilerin başlangıçları, sonuçları ve sebepleriyle ilgili güzel bir yorum vereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hem eğlendirirken hem keyiflendirirken düşündürecek birçok alana hizmet eden bir iş yaptığımıza inanıyorum. Bunun da verdiği haklı mutluluğu ve gururu hissediyorum. Günümüzde işler belki reyting için yapılıyor ama bu iş değil. Bu işin ailevi ve insani bir misyonu var. Bu anlamda da içinde bulunmak benim için bir onur. 'Keşke Hiç Büyümeseydik' dediğimiz noktaları belki görebilirsek hayatta büyümenin daha güzelleşeceği bir iş yaptığımızı göstereceğiz. Büyümek aslında güzel bir şey ama bu diziyle o 'Keşke'lerin oluşma sebeplerini belki engelleyebiliriz diye düşünüyorum.

Karakterinizden bahseder misiniz?

'Mukaddes', evin annesi. Tabii ki o dönemin Türkiye’sinin de şartların kısıtlılığından dolayı o aile içinde zenginliği önemseyen, dış zenginlikten daha çok aile zenginliğinin, duygusal zenginliğin kıymetini bilen ama tabii ki annesinden ve babasından gördüğü anne - baba figürünü de sürdüren klasik bir anne ama aynı zamanda bir o kadar da şevkatli, yüreği sevgi dolu, çocukları ve eşi için yaşayan bir anne olarak görüyorum 'Mukaddes’i. İlerleyen zamanlarda naif yanı ve naif yanının getirdikleri de izleyiciye sürpriz olacak.















