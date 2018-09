8 | 15

DENİZ CELİLOĞLU -'UFUK'

Dizimiz başlıyor, neler düşünüyorsunuz?

Bütün ekip arkadaşlarım gibi heyecanlıyım. Samimiyetine çok güvendiğim bir iş çıkarıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Her sahnesi ve her karakterinde 7'den 70'e herkesin kendi hayatlarından çok şey bulacağına eminim. Eski güzel günleri mutlulukla özlemle, yeri geldiğinde burukluklar ve hüzünlerle anacaklar. Bizlerle birlikte kendi gençliklerine, çocukluklarına gidecekler. Geçmişe yolculuğa çıkacaklar. Onlara çok özel anlarını hatırlatacağız. Teknoloji ve yeni hayat biçimleriyle yaşadıkları döneme yabancılaşmış, içlerinde bunun hüznünü duyumsayan herkesin yüreğine dokunacağız. Bunu biliyorum.

Karakterinizden bahseder misiniz?

'Ufuk', ailenin en küçük kardeşi. Yeri geldiğinde en küçük kardeş olmanın avantajlarını da yaşamış, talihsizliklerini de görmüş. Sevgi dolu bir ailenin içinde geçen çocukluk yılları belki de en büyük mirası. O büyüdükçe onunla birlikte büyüyen hayat, sorumluluklar, yeni dertler, aile içinde değişen dengeler ve uğruna hayatının en büyük kararını alıp ailesine sırtını döndüğü aşkı. Yıllar geçti 'Ufuk' büyüdü. Her şey çok değişti. Savrulup gittiği yollarda her şeyi unuttu. Sevgi neşe ve kahkahalarla dolu bir aileden, içinde yanıp tuştuğu koca bir aşktan geriye yapayalnızlıkta üşüyen bir adam kaldı. Şimdi 'Ufuk' da diğer kardeşleri gibi belki de her şeyi yeniden bulmak ve hatırlamak için baba evine dönüyor.

İnsanlar bu diziyi neden izlemeli?

Aile olmayı, bir aileye sahip olmanın bütün güzelliklerini yeniden düşünmelerini sağlayacağız. Herkesin bu diziyi izlemesini çok isterim. Ve hatırlamalarını; gerçek mutluluğun aslında ne olduğunu.