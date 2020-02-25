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Meteoroloji'den günler sonra güzel haber geldi. Edinilen son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar yarın ve perşembe günü artacak.

Sıcaklık yarın Ankara'da 15, İstanbul'da 17, İzmir'de 18 ve Bursa'da 20 dereceye çıkacak. Yurt genelinde çarşamba günü güneşli olacak. İç ve Doğu Anadolu'da da kar yağışı beklenmediği öğrenildi.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL 20 DERECE

Sıcaklıklar, batı bölgelerinde perşembe günü de etkisini hissettirecek. İstanbul'da perşembe günü sağanak yağış beklenirken sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın İzmir'de 18, Ankara'da ise düşerek 12 olacağı öngörülüyor.

YURDUN BATISINDA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Perşembe günü yurdun batısında Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak beklenirken, diğer bölgelerde parçalı bulutlu bir hava olması tahmin ediliyor. Cuma günü ise sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da 13, Ankara'da 10 ve İzmir'de 16 derece sıcaklık bekleniyor.