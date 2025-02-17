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        Haberler Gündem Güncel Şiddetli sağanakta köprü çöktü | Son dakika haberleri

        Şiddetli sağanakta köprü çöktü

        Şiddetli sağanak yağış Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sahil yolunda bulunan bir köprünün çökmesine neden oldu. Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemleri aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:40 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:40
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        Sağanakta köprü çöktü
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprü çöktü.

        DHA'nın haberine göre Ayvacık ilçesinde etili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün, sabaha karşı Ayvacık ilçesinde Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprü, sağanak nedeniyle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Köprüde onarım çalışmasının başlayacağını belirten Koyunevi Köyü Muhtarı Doğukan Acar, sürücüleri köprü onarılana kadar yolu kullanmamaları konusunda uyardı.

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