AK Parti Siirt Kadın Kollarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Parti binası önünde toplanan kadın üyeler adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.​​​​​​​

AK Parti olarak eğitimi, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edip kadınların eğitim seviyesini yükseldikçe iş gücüne katılım oranının arttığını belirten Mavi, şöyle konuştu:

"Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bugünde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu'nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde hayata geçirilmiştir. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. AK Parti olarak eğitimi, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul ediyor ve biliyoruz ki kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılım oranı artıyor."