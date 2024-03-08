Siirt Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye başkan yardımcıları Abdulmecit İlhan, Kadir Yıldız ve Murat Özekinci, belediye birimlerindeki kadın personeli ziyaret etti.

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