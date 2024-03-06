Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Kızılkaya, daha sonra öğrencilerle tatbikata katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, öğrencilere deprem ile ilgili önemli bir farkındalık eğitimi verildiğini, tatbikatının başarıyla uygulandığını belirtti.