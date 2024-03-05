Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:04 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bahçelievler Mahallesi Şehit Gaffar Okan Caddesi'nde bir iş yeri ve kurumda yaşanan hırsızlık olaylarını araştıran ekipler, olayların failleri olduğu belirlenen şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Şüpheli M.Y. ve Y.E.E, operasyonla yakalandı.​​​​​​​

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Florya'ya cemre düştü!
        Florya'ya cemre düştü!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Macron'dan geri adım
        Macron'dan geri adım
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı

        Benzer Haberler

        Siirt'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Siirt'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Siirt'te güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
        Siirt'te güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
        Siirt'te Gazze için meşaleli yürüyüş düzenlendi
        Siirt'te Gazze için meşaleli yürüyüş düzenlendi
        Siirt ve Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
        Siirt ve Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
        Siirt'te sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Siirt'te sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Siirt'te sulama havuzuna düşen Umut, öldü
        Siirt'te sulama havuzuna düşen Umut, öldü