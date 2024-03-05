Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bahçelievler Mahallesi Şehit Gaffar Okan Caddesi'nde bir iş yeri ve kurumda yaşanan hırsızlık olaylarını araştıran ekipler, olayların failleri olduğu belirlenen şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.