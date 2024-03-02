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        Siirt'te sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

        Siirt'in Pervari ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:55
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        Siirt'te sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
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        Siirt'in Pervari ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

        İlçeye bağlı Kilis köyünde oturan 8 yaşındaki Umut Aydınalp, evlerinin yakınında oynadığı sırada dengesini kaybederek bahçedeki sulama kanalına düştü.

        Çocuklarından haber alamayan aile durumu yetkililere bildirdi.

        Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aramalar sonucu sulama kanalında bulunan Umut, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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