Siirt'te sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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