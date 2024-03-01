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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ulaşım yatırımlarını inceledi

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt-Kurtalan ve Siirt-Pervari kara yolundaki çalışmaları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:20
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ulaşım yatırımlarını inceledi
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt-Kurtalan ve Siirt-Pervari kara yolundaki çalışmaları denetledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve devam eden yatırımları inceledi.

        Yetkililerden brifing alan Kızılkaya, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt-Kurtalan güzergahında 24,4 kilometrelik bölünmüş yolun 18,4 kilometrelik kısmının tamamlandığını, geriye kalan kısımlarda çalışmaların devam ettiğini ve yolun trafiğe açılması için çaba harcandığını belirtti.

        Halkın daha iyi ulaşım hizmeti alabilmesi için yolların belirlenen sürede tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren Kızılkaya, Siirt-Pervari güzergahtaki OSB yolunda 2 viyadüğün yapımı için de çalışmaların hızla ilerlediğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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