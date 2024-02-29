Siirt Valisi Kemal Kızılkaya sağlık yatırımlarını denetledi
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, sağlık kurumlarında incelemelerde bulundu.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, sağlık kurumlarında incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, kente yapımı devam eden Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası ve Şehit Ebe Birgül Aile Sağlık Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.
İl Sağlık Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kızılkaya, sağlık yatırımlarının zamanında tamamlanması için ilgililere talimat verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, 70 bin metrekare alanda yatay mimariye uygun zemin+4 kattan oluşan hastanenin 514 yatak kapasiteli inşa edildiğini belirtti.
Binada 386 deprem izolatörünün yer aldığını dile getiren Kızılkaya, fiziki gerçekleştirme yüzde 43 seviyesinde olan ve 16 bin 782 metrekaresi yeşil, 89 bin 749 metrekaresi kapalı alana sahip hastanede 15 ameliyathane, 115 poliklinik odası ve yoğun bakım servislerinin yer alacağını bildirdi.
Kızılkaya, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE'yi ziyaret etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.