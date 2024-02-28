Siirt'te askeri personelden Türk Kızılay'a kan bağışı

Kampanyanın kent genelinde devam edeceğini bildiren Kızılkaya, "Kahramanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kampanyanın ilk haftasında 660 ünite kan bağışı yapılarak rekor kırılmıştır. Siirt halkını ve sivil toplum kuruluşlarını destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya öncülüğünde kentte başlatılan kampanyaya katılan askeri personel kan verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.