Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te askeri personelden Türk Kızılay'a kan bağışı

        Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı personeli Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te askeri personelden Türk Kızılay'a kan bağışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı personeli Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya öncülüğünde kentte başlatılan kampanyaya katılan askeri personel kan verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, kampanyaya katılım çağrısında bulundu.

        Kampanyanın kent genelinde devam edeceğini bildiren Kızılkaya, "Kahramanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kampanyanın ilk haftasında 660 ünite kan bağışı yapılarak rekor kırılmıştır. Siirt halkını ve sivil toplum kuruluşlarını destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye
        NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Eve çağırdıkları kişiye silah tehdidiyle senet imzalattılar!
        Eve çağırdıkları kişiye silah tehdidiyle senet imzalattılar!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı

        Benzer Haberler

        Siirt'te devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti
        Siirt'te devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti
        Siirt'te patpat devrildi: 1 ölü
        Siirt'te patpat devrildi: 1 ölü
        Siirt'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı
        Siirt'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı
        Siirt'te camilerde temizlik çalışması yapıldı
        Siirt'te camilerde temizlik çalışması yapıldı
        Siirt'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
        Siirt'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
        Siirtli çocuklar, hayatını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne bal...
        Siirtli çocuklar, hayatını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne bal...