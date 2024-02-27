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        Siirt'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı

        Siirt'te yakalanan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:04
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        Siirt'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı
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        Siirt'te yakalanan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.

        ​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "Yasa dışı bahis" suçundan aranan ve haklarında 3 yıl 4'er ay hapis cezası bulunan V.B. ve F.A'nın Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

        Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan V.B ve F.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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