Siirt'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı
Siirt'te yakalanan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.
Siirt'te yakalanan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "Yasa dışı bahis" suçundan aranan ve haklarında 3 yıl 4'er ay hapis cezası bulunan V.B. ve F.A'nın Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan V.B ve F.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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