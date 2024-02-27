Siirt'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı

Ekipler, "Yasa dışı bahis" suçundan aranan ve haklarında 3 yıl 4'er ay hapis cezası bulunan V.B. ve F.A'nın Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.