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        Siirt'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

        Siirt'te kalp rahatsızlığı olan 3 aylık bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 22:29 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:34
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        Siirt'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
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        Siirt'te kalp rahatsızlığı olan 3 aylık bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konjenital kalp hastalığı tanısı konulan S.A'nın ileri tetkik ve tedavisi için Konya Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine bebek, Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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