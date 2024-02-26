Siirt'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konjenital kalp hastalığı tanısı konulan S.A'nın ileri tetkik ve tedavisi için Konya Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

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