Siirt'te patpat devrildi: 1 ölü SİİRT'in Şirvan ilçesinde, 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Osman Bozdağ (26) yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Karaca köyünde meydana geldi. Osman Bozdağ yönetimindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Bozdağ, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bozdağ, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şirvan İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Bozdağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozdağ'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:05 facebook

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