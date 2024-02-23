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        Siirt'te patpat devrildi: 1 ölü

        SİİRT'in Şirvan ilçesinde, 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Osman Bozdağ (26) yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Karaca köyünde meydana geldi. Osman Bozdağ yönetimindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Bozdağ, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bozdağ, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şirvan İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Bozdağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozdağ'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:05
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        Siirt'te patpat devrildi: 1 ölü
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        SİİRT'in Şirvan ilçesinde, 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Osman Bozdağ (26) yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Karaca köyünde meydana geldi. Osman Bozdağ yönetimindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Bozdağ, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bozdağ, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şirvan İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Bozdağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozdağ'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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