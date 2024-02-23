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        Siirt'te uyuşturucu suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Siirt'e hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:34
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        Siirt'te uyuşturucu suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Siirt'e hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.N'nin yerini tespit etti.

        Ekipler, düzenlenen operasyonla E.N'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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