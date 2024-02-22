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        Firari hükümlü, saklanmak için geldiği Siirt'te yakalandı

        İSTANBUL'dansaklanmak amacıyla Siirt'e gelen ve 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.Ç., jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmada, 'yağma' suçundan 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç.'nin saklanmak amacıyla İstanbul'dan, Siirt'te geldiğini tespit etti. Ö.Ç.'nin saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ö.Ç., işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:20
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        Firari hükümlü, saklanmak için geldiği Siirt'te yakalandı
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        İSTANBUL'dansaklanmak amacıyla Siirt'e gelen ve 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.Ç., jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmada, 'yağma' suçundan 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç.'nin saklanmak amacıyla İstanbul'dan, Siirt'te geldiğini tespit etti. Ö.Ç.'nin saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ö.Ç., işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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