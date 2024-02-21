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        Siirt'te 4 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Siirt'te 4 bin 70 paket gümrük kaçağa sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:31
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        Siirt'te 4 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Siirt'te 4 bin 70 paket gümrük kaçağa sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Kurtalan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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