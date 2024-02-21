Siirt'te 4 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 4 bin 70 paket gümrük kaçağa sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Kurtalan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.