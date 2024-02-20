Siirt'te 3 kınalı keklik doğaya salındı

​​​​​​​Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ve Kontrol ekipleri kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.