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        Su kuyusuna düşen 10 yaşındaki Miraç, halatla kurtarıldı

        SİİRT'te kentsel dönüşüm çalışması yapılan alana izinsiz giren Miraç Eren (10), alandaki evin su kuyusuna düştü. Olayı gören çevredeki esnaf, çocuğu halatla kurtardı. Olay, Karakol Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede başlayan kentsel dönüşüm çalışma bölgesine izinsiz giren Miraç Eren, alandaki bir evin su kuyusuna düştü. Çevredeki esnafın, durumu fark etmesi üzerine Miraç Eren, düştüğü kuyudan halatla çıkartıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miraç Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 17.02.2024 - 14:40
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        Su kuyusuna düşen 10 yaşındaki Miraç, halatla kurtarıldı
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        SİİRT'te kentsel dönüşüm çalışması yapılan alana izinsiz giren Miraç Eren (10), alandaki evin su kuyusuna düştü. Olayı gören çevredeki esnaf, çocuğu halatla kurtardı. Olay, Karakol Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede başlayan kentsel dönüşüm çalışma bölgesine izinsiz giren Miraç Eren, alandaki bir evin su kuyusuna düştü. Çevredeki esnafın, durumu fark etmesi üzerine Miraç Eren, düştüğü kuyudan halatla çıkartıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miraç Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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