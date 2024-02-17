Su kuyusuna düşen 10 yaşındaki Miraç, halatla kurtarıldı

SİİRT'te kentsel dönüşüm çalışması yapılan alana izinsiz giren Miraç Eren (10), alandaki evin su kuyusuna düştü. Olayı gören çevredeki esnaf, çocuğu halatla kurtardı. Olay, Karakol Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede başlayan kentsel dönüşüm çalışma bölgesine izinsiz giren Miraç Eren, alandaki bir evin su kuyusuna düştü. Çevredeki esnafın, durumu fark etmesi üzerine Miraç Eren, düştüğü kuyudan halatla çıkartıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miraç Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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