Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te terör operasyonu: 13 gözaltı

        SİİRT'te, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri müdürlükleri ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yürüttüğü koordineli çalışmalarda, kent merkezi Eruh ve Kurtalan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonda ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 17.02.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te terör operasyonu: 13 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT'te, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri müdürlükleri ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yürüttüğü koordineli çalışmalarda, kent merkezi Eruh ve Kurtalan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonda ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düz...
        Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düz...
        Siirt'te sağlık çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı
        Siirt'te sağlık çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı
        Siirtli keresteci kendisi için yaptığı "taşınabilir ev" beğenilince üretici...
        Siirtli keresteci kendisi için yaptığı "taşınabilir ev" beğenilince üretici...
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, okul müdürleriyle bir araya geldi
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, okul müdürleriyle bir araya geldi
        Siirt'te sahte kimlikle yakalanan terör zanlısı tutuklandı
        Siirt'te sahte kimlikle yakalanan terör zanlısı tutuklandı
        Siirt'te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
        Siirt'te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı