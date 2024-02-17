Siirt'te terör operasyonu: 13 gözaltı
SİİRT'te, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri müdürlükleri ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yürüttüğü koordineli çalışmalarda, kent merkezi Eruh ve Kurtalan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonda ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
SİİRT'te, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri müdürlükleri ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yürüttüğü koordineli çalışmalarda, kent merkezi Eruh ve Kurtalan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonda ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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