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        Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düzenlendi

        Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneğince Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:33
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        Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düzenlendi
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        Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneğince Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düzenlendi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Daha Eşit ve Kapsayıcı Bir Mahalle Mümkün Projesi" kapsamında Kurtalan ilçesinde kadın muhtar adaylarına için düzenlenen eğitim toplantısında, adaylık süreçleri, strateji geliştirme ve yerel siyaset konularında eğitim verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kaşıkırık, kadın muhtar adaylarına yönelik eğitimlerin ülke genelinde sürdüğünü belirtti.

        Siyaset alanında kadınların en az temsil edildiği kurumun muhtarlıklar olduğunu dile getiren Kaşıkırık, "31 Mart yerel seçimlerinde kadın muhtar sayısının eşit temsile ulaşmasını talep ediyoruz. Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik bir günlük kapasite güçlendirme eğitimi yapıldı. Tek kadın muhtar Defne Berivan Demir ve 6 kadın muhtar adayı ile bir araya geldik. Ülkede her 100 muhtardan sadece 2'si kadın. 2024 yerel seçimleri öncesinde kadın muhtar sayısını artırmak ve adayları desteklemek amacıyla çalışmalar yapılıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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