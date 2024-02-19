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        Siirt'te park halindeki hafif ticari araç yandı

        SİİRT'tepark halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Baykan ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne park edilen 21 ADP 624 plakalı hafif ticari aracın bagajında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm aracı sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. İlk incelemede, yangının aracın yanına dökülen kalorifer atığı parçaları nedeniyle çıktığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:36
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        Siirt'te park halindeki hafif ticari araç yandı
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        SİİRT'tepark halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Baykan ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne park edilen 21 ADP 624 plakalı hafif ticari aracın bagajında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm aracı sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. İlk incelemede, yangının aracın yanına dökülen kalorifer atığı parçaları nedeniyle çıktığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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