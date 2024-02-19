Siirt'te park halindeki hafif ticari araç yandı

SİİRT'tepark halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Baykan ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne park edilen 21 ADP 624 plakalı hafif ticari aracın bagajında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm aracı sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. İlk incelemede, yangının aracın yanına dökülen kalorifer atığı parçaları nedeniyle çıktığı belirlendi.

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