Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan adayı Özcan, projelerini tanıttı

        HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan adayı Abdurrahman Özcan, kente yönelik projeleriyle ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:46 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan adayı Özcan, projelerini tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan adayı Abdurrahman Özcan, kente yönelik projeleriyle ilgili bilgi verdi.

        HÜDA PAR Siirt İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Özcan, kentin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik projeler hazırladıklarını söyledi.

        Daha güzel yarınlar için yola çıktıklarını ifade eden Özcan, "Halkımızın güven ve desteğini bekliyorum. Tecrübelerimizle kene daha fazla katma değer kazandırmak istiyoruz. Vizyonumuz şeffaf yönetim ve adil, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri." dedi.

        Özcan daha sonra kent için planladıkları projeleri tanıttı.

        HÜDA PAR Siirt İl Başkanı Abdulhakim Tekin de 31 Mart'taki seçimlerde halktan destek beklediklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi

        Benzer Haberler

        Su kuyusuna düşen 10 yaşındaki Miraç, halatla kurtarıldı
        Su kuyusuna düşen 10 yaşındaki Miraç, halatla kurtarıldı
        Siirt'te terör operasyonu: 13 gözaltı
        Siirt'te terör operasyonu: 13 gözaltı
        Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düz...
        Siirt'te kadın muhtar adaylarına yönelik "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düz...
        Siirt'te sağlık çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı
        Siirt'te sağlık çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı
        Siirtli keresteci kendisi için yaptığı "taşınabilir ev" beğenilince üretici...
        Siirtli keresteci kendisi için yaptığı "taşınabilir ev" beğenilince üretici...
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, okul müdürleriyle bir araya geldi
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, okul müdürleriyle bir araya geldi