HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan adayı Özcan, projelerini tanıttı

HÜDA PAR Siirt Belediye Başkan adayı Abdurrahman Özcan, kente yönelik projeleriyle ilgili bilgi verdi.

HÜDA PAR Siirt İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Özcan, kentin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik projeler hazırladıklarını söyledi.

Daha güzel yarınlar için yola çıktıklarını ifade eden Özcan, "Halkımızın güven ve desteğini bekliyorum. Tecrübelerimizle kene daha fazla katma değer kazandırmak istiyoruz. Vizyonumuz şeffaf yönetim ve adil, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri." dedi.

Özcan daha sonra kent için planladıkları projeleri tanıttı.

HÜDA PAR Siirt İl Başkanı Abdulhakim Tekin de 31 Mart'taki seçimlerde halktan destek beklediklerini belirtti.