Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğrencilerin sergisini gezdi

Etkinlik ile ilgili bilgi alan Sadoğlu, emeği geçenleri kutladı.

Sadoğlu, Hasan Altun İlkokulu 1. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Dilimizi Zenginleştirme Projesi" kapsamında atasözleri ve deyimlerden oluşan sergiyi gezdi.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, ilkokul öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi ziyaret etti.

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