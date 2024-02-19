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        Siirt'te yıldırım minareye isabet etti; kopan parçalar cami çatısına düştü

        SİİRT'teyıldırımın isabet ettiği minareden kopan parçalar, caminin çatısında hasara yol açtı. Afetevler Mahallesi'ndeki Keşkol Camisi'nin minaresine, öğle saatlerinde yıldırım isabet etti. Minareden kopan parçalar, caminin çatısında hasara yol açtı. Mahalle sakinlerinden Abbas Çiftçi, "Olayın yaşandığı sırada evdeydim, şimşek sesi geldi. O anda ev sarsıldı ve elektrikler gitti. Daha sonra dışarı çıktım, arkadaşım telefonla beni aradı. Caminin minaresinin gittiğini söyledi. Ben de geldim, yukarıya çıktım, çatı diye bir şey kalmamış. Baya bir hasar var. O esnada cemaat yoktu. Allah büyük bir faciadan kurtardı. Büyüklerimizden beklentimiz; caminin bir an önce onarılması" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:52 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:57
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        Siirt'te yıldırım minareye isabet etti; kopan parçalar cami çatısına düştü
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        SİİRT'teyıldırımın isabet ettiği minareden kopan parçalar, caminin çatısında hasara yol açtı. Afetevler Mahallesi'ndeki Keşkol Camisi'nin minaresine, öğle saatlerinde yıldırım isabet etti. Minareden kopan parçalar, caminin çatısında hasara yol açtı. Mahalle sakinlerinden Abbas Çiftçi, "Olayın yaşandığı sırada evdeydim, şimşek sesi geldi. O anda ev sarsıldı ve elektrikler gitti. Daha sonra dışarı çıktım, arkadaşım telefonla beni aradı. Caminin minaresinin gittiğini söyledi. Ben de geldim, yukarıya çıktım, çatı diye bir şey kalmamış. Baya bir hasar var. O esnada cemaat yoktu. Allah büyük bir faciadan kurtardı. Büyüklerimizden beklentimiz; caminin bir an önce onarılması" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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