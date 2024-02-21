Siirt'te işçileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
SİİRT'in Pervari ilçesinde petrol arama şirketi işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ekindüzü köyü mevkisinde meydana geldi. Petrol arama şirketi işçilerini taşıyan Habib Yılmaz yönetimindeki 34 UL 4323 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Yılmaz ile araçtaki 10 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SİİRT'in Pervari ilçesinde petrol arama şirketi işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ekindüzü köyü mevkisinde meydana geldi. Petrol arama şirketi işçilerini taşıyan Habib Yılmaz yönetimindeki 34 UL 4323 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Yılmaz ile araçtaki 10 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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