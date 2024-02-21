Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Sınavlarda kullanılacak kopya düzenekleri ele geçirildi; 2 gözaltı

        SİİRTile Van'da düzenlenen operasyonda, sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan kopya düzenekleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na muhalefet' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlara yönelik Siirt ve Van'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 2 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada sınavlarda kullanılmak üzere mobil veri cihazı, gizli kamera, kulaklık ve hoparlör gibi kopya düzenekleri ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınavlarda kullanılacak kopya düzenekleri ele geçirildi; 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRTile Van'da düzenlenen operasyonda, sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan kopya düzenekleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na muhalefet' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlara yönelik Siirt ve Van'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 2 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada sınavlarda kullanılmak üzere mobil veri cihazı, gizli kamera, kulaklık ve hoparlör gibi kopya düzenekleri ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Avrupa Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanmıyor
        Avrupa Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanmıyor
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Ölümle biten oyun!
        Ölümle biten oyun!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?

        Benzer Haberler

        Siirt'te 4 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Siirt'te 4 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Siirt merkezli operasyonda kopya düzenekleri ele geçirildi, 2 şüpheli yakal...
        Siirt merkezli operasyonda kopya düzenekleri ele geçirildi, 2 şüpheli yakal...
        Siirt'te 3 kınalı keklik doğaya salındı
        Siirt'te 3 kınalı keklik doğaya salındı
        Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğrencilerin sergisini gezdi
        Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğrencilerin sergisini gezdi
        AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Olğaç, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Olğaç, gazetecilerle bir araya geldi
        Siirt'te yıldırım minareye isabet etti; kopan parçalar cami çatısına düştü
        Siirt'te yıldırım minareye isabet etti; kopan parçalar cami çatısına düştü