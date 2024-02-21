Sınavlarda kullanılacak kopya düzenekleri ele geçirildi; 2 gözaltı SİİRTile Van'da düzenlenen operasyonda, sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan kopya düzenekleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na muhalefet' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlara yönelik Siirt ve Van'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 2 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada sınavlarda kullanılmak üzere mobil veri cihazı, gizli kamera, kulaklık ve hoparlör gibi kopya düzenekleri ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:18 facebook

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