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        Siirt merkezli operasyonda kopya düzenekleri ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

        Siirt ve Van'da düzenlenen operasyonda, sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan kopya düzenekleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:30
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        Siirt merkezli operasyonda kopya düzenekleri ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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        Siirt ve Van'da düzenlenen operasyonda, sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan kopya düzenekleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerce, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Siirt ve Van'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda kopya düzeneği ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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