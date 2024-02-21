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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kentsel dönüşüm çalışmalarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:53
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kentsel dönüşüm çalışmalarını denetledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Siirt Belediyesi ekiplerince Karakol Mahallesi'nde devam eden yıkım çalışmalarını inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde yürütülen çalışmaların hızlı ve güvenli bir ortamda devam ettiğini belirtti.

        Daha yaşanılır bir Siirt hedeflediklerini dile getiren Kızılkaya, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 77'si ticari, 116'sı konut ve 5'i depodan oluşan 198 yapının yıkımı sürüyor. Çalışmalarını yerinde denetledik. Yeni konutların inşasında hedefimize doğru ilerliyoruz. Çalışmalar kesintisiz devam edecektir." dedi.

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