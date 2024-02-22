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        Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

        Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:45
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        Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Osman Bozdağ'ın (26) kullandığı tarım aracı, Karaca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Şirvan İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılan Bozdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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