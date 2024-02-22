Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Osman Bozdağ'ın (26) kullandığı tarım aracı, Karaca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Şirvan İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılan Bozdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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