Saklanmak için İstanbul'dan Siirt'e gelen firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan ve saklanmak üzere İstanbul'dan Siirt'e geldiği belirlenen firari hükümlü Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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