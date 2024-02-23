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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan okul ziyareti

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim kurumunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:50
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan okul ziyareti
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim kurumunu ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, beraberinde eşi Nurten Kızılkaya ile Siirt Abdülkerim Kuzu Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti.

        Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kızılkaya, talepleri dinledi, öğrencilere hediyeler verdi.​​​​​​​

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, eğitime destek olmayı sürdüreceğini belirterek, "Çocukların neşesi, yaşam enerjisi ve gözlerindeki ışıltı bizim için çok kıymetli. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

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