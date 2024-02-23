Siirt'te 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Siirt-Eruh kara yolunda bir araçta yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 1100 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.