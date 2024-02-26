Siirtli çocuklar, hayatını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı

İsrail'in saldırılarını kınayan Çiçek, "Filistin'de yaşanan zulüm aylardır devam ediyor. Etkinlikte hayatını kaybeden çocuklar için gökyüzüne beyaz balon bıraktık. Etkinliğe öğrenciler yoğun katılım sağladı. Gönlümüz Filistin halkıyla beraber. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Öğretmen Zeynep Balcı Çiçek, Filistin'de yapılan zulme dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

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