AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Siirt'te partililerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Siirt'te parti teşkilatıyla toplantı gerçekleştirdi.

Kandemir, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcıları Abdullah Ağralı ve Metin Bulut, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç ve İl Başkanı Bahri Caner Özturan tarafından karşılanan Kandemir ve beraberindekiler, teşkilat mensuplarıyla basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Abdullah Ağralı, ziyarete ilişkin gazetecilere, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye başkan adaylarıyla sahada olduklarını söyledi.

Parti olarak hem bölgede hem Türkiye genelinde en iyi sonucu alacaklarına inandığını kaydeden Ağralı, şöyle konuştu:

"Siirt'teki çalışmaları yerinde görmek ve çalışmalara katkı vermek amacıyla buradayız. Bölge genelini dolaşıyoruz. Özellikle zor dönemlerin geride kaldığını, bölge insanımızın geleceğe huzurla bakmak adına artık huzurdan yana tavır koyduğunu görebiliyoruz. Bu da son derece bizi memnun etmektedir. Ekrem Olğaç kardeşimiz, il ve merkez ilçe başkanlığı yapmış, kamuoyunun tanıdığı, sevdiği bir adayımız. Biz inanıyoruz ki bu seçimde Siirt'in tamamını alacağız. Onun gayreti içindeyiz."