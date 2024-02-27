Siirt'te devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti
Siirt'in Şirvan ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Siirt'in Şirvan ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mesut B. yönetimindeki tarım aracı Taşyaka köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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