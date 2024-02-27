Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te patpat devrildi: 1 ölü

        SİİRT'in Şirvan ilçesinde devrilen 'patpat' adı verilen tarım aracının sürücüsü Mesut Barlak (34) hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Taşyaka köyünde meydana geldi. Mesut Barlak yönetimindeki patppat, devrildi. Kazada Barlak yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Barlak, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şirvan İlçe Entegre Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Mesut Barlak'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:57 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te patpat devrildi: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT'in Şirvan ilçesinde devrilen ‘patpat’ adı verilen tarım aracının sürücüsü Mesut Barlak (34) hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Taşyaka köyünde meydana geldi. Mesut Barlak yönetimindeki patppat, devrildi. Kazada Barlak yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Barlak, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şirvan İlçe Entegre Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Mesut Barlak'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Boşanma aşamasında dehşet: 2 ölü!
        Boşanma aşamasında dehşet: 2 ölü!
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Evlendi
        Evlendi
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Siirt'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı
        Siirt'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı
        Siirt'te camilerde temizlik çalışması yapıldı
        Siirt'te camilerde temizlik çalışması yapıldı
        Siirt'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
        Siirt'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
        Siirtli çocuklar, hayatını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne bal...
        Siirtli çocuklar, hayatını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne bal...
        Tarladaki meyvelerin gelişimini yapay zeka desteğiyle takip
        Tarladaki meyvelerin gelişimini yapay zeka desteğiyle takip
        Siirt'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Siirt'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı