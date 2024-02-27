Siirt'te patpat devrildi: 1 ölü SİİRT'in Şirvan ilçesinde devrilen 'patpat' adı verilen tarım aracının sürücüsü Mesut Barlak (34) hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Taşyaka köyünde meydana geldi. Mesut Barlak yönetimindeki patppat, devrildi. Kazada Barlak yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Barlak, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şirvan İlçe Entegre Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Mesut Barlak'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 13:57 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:00 facebook

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