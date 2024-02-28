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        Siirt'te Esmehan Sultan Kız Öğrenci Yurdu tedbir amaçlı boşaltıldı

        Siirt'te Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Esmehan Sultan Kız Öğrenci Yurdu tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:50
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        Siirt'te Esmehan Sultan Kız Öğrenci Yurdu tedbir amaçlı boşaltıldı
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        Siirt'te Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Esmehan Sultan Kız Öğrenci Yurdu tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yurtta inceleme yapıldı.

        Yurtta kalan öğrencilerin taşınması gerektiği belirtilen açıklamada, "İlgili yurtta kalan öğrencilerimizin mağdur olmaması için Kurtalan ve merkez ilçemizde bulunan yurtlarda kontenjan açılmış olup, öğrencilerimizin taşınma sürecine ivedilikle başlanmıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce konu yakından takip edilmekte olup, gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        - Yurtta kalan öğrenciler izinli sayılacak

        Siirt Üniversitesi (SİÜ) Senatosu, tedbir amaçlı boşaltılan yurtta kalan öğrencilerle ilgili karar aldı.

        Üniversitenin sosyal medya hesabından alınan karara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Üniversitemiz Kezer Yerleşkesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait kız öğrenci yurdunun tedbir amaçlı boşalması nedeniyle söz konusu yurtta kalan üniversitemiz öğrencilerinin 27 Şubat-15 Mart tarihleri arasında yeni yerlerine yerleştirilinceye kadar derslerinde devam şartı aranmamasının uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi."

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