Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Er'den Siirt Valisi Kızılkaya'ya ziyaret
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Er ve beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık'ı makamında kabul etti.
Ziyarette kentteki yurtların genel durumu değerlendirildi.
Er, Siirt'te çalışmaları hakkında Kızılkaya'ya bilgi verdi.
Kızılkaya da öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için her türlü katkıyı sunduklarını belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.