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        Siirt'te sulama havuzuna düşen Umut, öldü

         SİİRT'inPervari ilçesinde sulama havuzuna düşen Umut Aydınalp (8), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:55 Güncelleme: 01.03.2024 - 22:00
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        Siirt'te sulama havuzuna düşen Umut, öldü
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         SİİRT’inPervari ilçesinde sulama havuzuna düşen Umut Aydınalp (8), hayatını kaybetti. 

        ​Olay, akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynamak için dışarı çıkan Umut Aydınalp, dengesini kaybederek, evlerinin 150 metre ilerisindeki fıstık bahçesindeki sulama havuzuna düştü. Bir süre haber alamayan ailesi, Umut’u aramaya başladı. Umut havuzda hareketsiz halde bulundu ve çıkarıldı. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Umut, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Umut’un cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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