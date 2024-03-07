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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya öğretmen ve öğrencileri misafir etti

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, öğretmen ve öğrencileri kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:48 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:48
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya öğretmen ve öğrencileri misafir etti
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, öğretmen ve öğrencileri kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Pervari ilçesinin Kocaçavuş köyünde 4 yıldır öğretmenlik yapan ve köydeki öğrencilerin dezavantajlarını ortadan kaldırmak için çalışan Cennet öğretmen ve öğrencilerini ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Cennet öğretmenin öğrencilerin dezavantajlarını ortadan kaldırmak için fedakarca çalıştığını belirterek, "Cennet öğretmenimiz, rol model bir eğitimci olarak hepimizi gururlandırdı. Kendisini ve göz aydınlığımız öğrencilerimizi tebrik ediyorum. En kısa sürede Kocaçavuş köyümüzü ziyaret ederek öğrencilerimizle tekrar bir araya geleceğiz." dedi.

        Kızılkaya, öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti.

        Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu da bulundu.

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