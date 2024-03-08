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        Siirt'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Siirt'te bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:29 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:34
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        Siirt'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Siirt'te bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.A.Y'nin kullandığı 01 ACE 328 plakalı motosiklet, Siirt-Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri önünde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Kazada sürücü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ​​​​​​​Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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