Siirt'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Siirt'te bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Siirt'te bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
M.A.Y'nin kullandığı 01 ACE 328 plakalı motosiklet, Siirt-Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri önünde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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