Siirt'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

​​​​​​​Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​

Kazada sürücü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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