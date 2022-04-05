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Haberler Gündem 3. Sayfa Silah sesi üzerine pencereden bakan kadın gözünden vuruldu
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Adana'da silah sesi üzerine pencereden bakan kadın gözünden vuruldu

Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı

Silah sesi üzerine pencereden bakan kadın gözünden vuruldu
Yaşı kadın gözünden vuruldu!
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AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Hayriye A. (60) evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle ateş açıldığını duydu.

Bunun üzerine başını pencereden uzatan Hayriye A. gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

AA'nın haberine göre; polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hayriye A'nın seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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