Silah ticareti operasyonu - MALATYA

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti gerçekleştirenlere yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda M.B'nin 2 ayrı adresine operasyon düzenleyen ekipler, 2 tabanca, 3 uzun namlulu pompalı tüfek, 1 yivli tüfek, 4 kılıç ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.