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Sinai mülkiyet başvuruları koronaya rağmen arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle birçok ülkede sınai mülkiyet başvurularında büyük düşüşler olduğunu belirterek, salgına rağmen Türkiye'de 2020'de yapılan yerli başvuruların hepsinde bir önceki yıla göre artış yaşandığını bildirdi.

Sinai mülkiyet başvuruları koronaya rağmen arttı
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 8 bin 200 yerli patent ve 3 bin 577 yerli faydalı model başvurusu, 41 bin 921 yerli tasarım başvurusu, 155 bin 913’ü yerli olmak üzere toplam 170 bin 590 marka başvurusu yapıldığını söyledi.

Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle birçok ülkede sınai mülkiyet alanındaki başvurularda düşüş olmasına rağmen Türkiye'deki artışa işaret eden Varank, "2020'de yerli başvuru sayılarında bir önceki seneye göre patentte yüzde 1, faydalı modelde yüzde 23, markada yüzde 31 ve tasarımda yüzde 7'lik artış yaşandı. Tescil sayılarında da artış oldu, patentte 2 bin 214, faydalı modelde 1145, markada 85 bin 729, tasarımda ise 38 bin 198 tescil gerçekleşti." diye konuştu.

Varank, geçen yıl en fazla patent başvurusu yapan ilk 50 kuruluş arasında 17 üniversite bulunduğuna dikkati çekerek, yerli patent başvurularının yüzde 10'unun üniversiteler tarafından yapıldığını dile getirdi.

En fazla yerli patent başvurusunda bulunan firmalara ilişkin de bilgi veren Varank, Turkcell'in 557 başvuruyla birinci, Arçelik'in 218 başvuruyla ikinci ve Mercedes-Benz Türk'ün 177 başvuruyla üçüncü olduğunu kaydetti.

İSTANBUL BAŞI ÇEKTİ

Varank, 2020'de marka, patent, faydalı model ve tasarım alanında en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığını belirterek, bu ili patent başvurularında Ankara ve Bursa'nın, faydalı model ve marka başvurularında Ankara ve İzmir'in, tasarım başvurularında ise Bursa ve Kayseri'nin takip ettiğini anlattı.

Geçen yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinden 477 coğrafi işaret başvurusu yapıldığına değinen Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Coğrafi işaret alanında en çok başvuru 65 adetle Diyarbakır'dan yapıldı. Diyarbakır'ı 55 başvuruyla Konya ve 50 başvuruyla Gaziantep takip etti. 2020'de 164 yeni coğrafi işaret tescillenerek toplam tescilli coğrafi işaret sayımız 633 oldu. Avrupa Birliği nezdinde de Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Malatya kayısısı ve Milas zeytinyağı olmak üzere 5 tescilli coğrafi işaretimiz bulunuyor."

Varank, 2020 Aralık'ta yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporuna göre, Türkiye'nin ulusal sınai mülkiyet başvurularında dünyada tasarımda 6, markada 8 ve patentte 14'üncü sırada yer aldığını, genel sıralamada ise 10'uncu olduğuna dikkati çekti.

TÜRKPATENT'in dünyada en fazla sınai mülkiyet başvurusu yapılan kurumlardan birisi olduğunu dile getiren Varank, "Türkiye, 2011'den bu yana Avrupa'da en fazla marka başvurusu yapılan ülke. Diğer ülkelerin 2020 yılı marka verileri henüz açıklanmadı ancak büyük ihtimalle bu alandaki birinciliğimiz sürüyor. Aynı zamanda TÜRKPATENT, 2017’den bu yana Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde hizmet veren 23 uluslararası otoriteden de birisi. 2020 verilerine bakıldığında, bir önceki yıla oranla yüzde 82’lik bir artışla, düzenlenen 1658 PCT raporuyla Türkiye dünyada 10'uncu sırada bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

Varank, TÜRKPATENT'in yaklaşık 10 yıldır bütün başvuruları çevrim içi aldığının altını çizerek, geçen yıl Elektronik Başvuru Sistemi'ne (EPATS) geçen kurumun verdiği 203 hizmetin tamamını, e-Devlet üzerinden sağladığını sözlerine ekledi.

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