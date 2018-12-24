Sivasspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Robinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yiğidolar'da gösterdiği performansla göz dolduran ve ligin ilk yarısını 8 golle kapatan Sambacı ile ilgili konuşan Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, yıldız ismin lider Medipol Başakşehir'e transfer olacağını öne sürerek "Robinho, önümüzdeki Ocak’tan itibaren Başakşehir forması giyecek. Sivas’ta mütevazi bir şehirde top oynadı ve sorun çıkarmadı. İstanbul’da da herhalde dağılmaz. Eğer dağılmazsa Başakşehir’e güç katacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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