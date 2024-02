Sindirim sorunlarına yardımcı: Şişkinliğe iyi gelebilecek 7 baharat

7. KARABİBER

2018 yılında Beslenme Biyokimyası dergisinde yayınlanan araştırmada karabiberin içerdiği piperin bileşiği sayesinde sindirimi iyileştirdiği ve besin emilimini artırdığı gözlemlendi. Yani daha iyi sindirim sağlayan bu bileşik, daha az şişkinlik sağlayabiliyor.

