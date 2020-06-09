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Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ne zaman açılacak? Sinema ve tiyatroların açılış tarihi

Sinemalar ne zaman açılacak? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile birlikte cevap buldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri gibi yerler kapatılmıştı. İşte sinema, tiyatro, gösteri merkezlerinin açılacağı tarih

Sinema

Hem sinema, tiyatro, gösteri merkezi çalışanları için hem de sanat severler için beklenen açıklama geldi. Sinema, tiyatro, gösteri merkezlerinin faaliyetlerine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti. Normalleşme adımları kapsamında bu kez sinema, tiyatro, gösteri merkezleri alındı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SİNEMA, TİYATRO, GÖSTERİ MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri için de beklenen haberi verdi. Erdoğan, "Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçecektir." dedi.

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